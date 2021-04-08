Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı

08.04.2021 02:21
Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı, System.String[]

Son dakika haberi: BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son iki gündür 20 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son iki gündür 20 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

Kovid-19 testi 3 Nisan'da pozitif çıkan Fernandez, yeni önlemleri kendini izole ettiği resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü bahçesinden açıkladı.

Fernandez, salgının sona ermekten uzak olduğuna dikkati çekerek, "Arjantin'de salgının ikinci dalgası başladı. Son bir haftada ülkedeki vakalar yüzde 36, başkent ve çevresinde ise yüzde 53 arttı." ifadesini kullandı.

Gelecek 3 haftanın önemine vurgu yapan Fernandez, ülke içinde eğitim veya turizm amaçlı toplu seyahatlerin iptal edildiğini söyledi.

Fernandez, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde, ev ziyaretlerinin, açık havada 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Salgından en çok başkent Buenos Aires ve aynı eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesinin (AMBA) etkilendiğini hatırlatan Fernandez, yeni önlemler kapsamında bar ve restoranların 23.00'da kapanacağını, eğlence mekanlarının ve kapalı alanda 10 kişiden fazla spor yapılan yerlerin hizmet vermeyeceğini belirtti.

Fernandez, önlemlerin 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de son iki gündür üst üste 20 bini aşan, salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları görülüyor.

Ülkede, 2,4 milyon kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 56 binden fazla kişinin hayatına mal oldu.

Salgın nedeniyle sınırları turizm amacıyla yabancı girişine uzun süredir kapalı tutulan Arjantin, Kovid-19'un ortaya çıkan yeni türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla 20 Aralık 2020'de İngiltere ile 26 Mart 2021'de de Brezilya, Şili ve Meksika ile uçuşları durdurmuştu.

Buenos Aires, Arjantin, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika


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