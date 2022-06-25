Son dakika haberi! Arka tekeri patlayan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde arka tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nde 12.30 sıralarında H.K. (58) idaresindeki, 45 SA 5732 plakalı motosiklet, Salihli- Köprübaşı istikametinde seyir halinde iken arka tekerleğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.K. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA
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