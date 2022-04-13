Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

13.04.2022 12:37
Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından gözaltına alınmak isterken polis memurunu yaraladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından gözaltına alınmak isterken polis memurunu yaraladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi üzerindeki trafik uygulaması esnasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, durdurdukları 07 AVG 717 plakalı aracın sürücüsünden ehliyet ve ruhsat istedi. Alzheimer ve kanser olduğunu söyleyerek polislere kimliğini vermek istemeyen sürücü, polisler tarafından ikna edildi. Hakan G. ismi yazan ehliyeti veren sürücünün kimliği ile ehliyeti arasında uyumsuzluk gören trafik polis ekipleri, yanlarından yaya olarak uzaklaşmaya çalışan sürücüyü durdurdu. Kimliği T.T.T. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 132 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bu sırada otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.G. belinden çıkardığı bıçakla polis memurlarının üzerine yürüyerek tehdit etti. Polis memurları biber gazı kullanarak kendine de zarar veren şahsın bıçağını bırakmasını sağladı. Bu sırada kaçmaya çalışan T.T.T. yine polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.G. ekip otosuna bindirileceği sırada çıkan arbedede trafik polisi Barış A.'yı yaraladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, T.T.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Mahmut Kayacan/ İHA)

Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti
Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

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Muratpaşa, Antalya, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti - Son Dakika


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