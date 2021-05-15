Son dakika haberi... Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KAYSERİ'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Yavuz Bişgin'i (55) boynundan bıçaklayarak öldüren Murat Şimşek (50), tutuklandı.

Olay, dün Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Evin bahçesinde birlikte alkol alan Yavuz Bişgin ile arkadaşı Murat Şimşek arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Şimşek, mutfaktan aldığı, bıçakla Bişgin'i boynundan bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Murat Şimşek, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, Bişgin'i kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Murat Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi.