Son dakika haberi: Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberi: Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede

19.10.2022 11:37
Son dakika haberi: Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede

Son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da aynı caddede çay ocağı işleten arkadaşı Sait Yerli'yi (43), para meselesi nedeniyle tabancaya vurarak öldüren demirci ustası Yusuf K., (43), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AKSARAY'da aynı caddede çay ocağı işleten arkadaşı Sait Yerli'yi (43), para meselesi nedeniyle tabancaya vurarak öldüren demirci ustası Yusuf K., (43), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf K.'nin ilk ifadesinde Sait Yerli'ye borcu olduğunu ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmada tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sanayi sitesinde iş yerleri bulunan Yusuf K. ve Sait Yerli, aralarındaki para meselesi nedeniyle boş bir arazide buluşup konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K., tabancayla Yerli'nin başına 1 el ateş etti. 3 çocuk babası Yerli, kanlar içinde yere yığıldı. Yusuf K. ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yerli'nin cenazesi, öğle namazından sonra toprağa verilecek.

ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA PİŞMAN OLMUŞ

Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu. Yusuf K.'nin ilk ifadesinde Sait Yerli'ye borcu olduğunu ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmada tabancayla ateş ettiğini, öldüğünü duyunca da pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yusuf K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede - Son Dakika

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