KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaralayan ve olay yerine gelen polise de direnen Erdal Ç.(42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Ç., arkadaşı Hüseyin Y. ile alacak meselesi nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Ç., yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Hüseyin Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal Ç., kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Erdal Ç. polis merkezine götürüldü. Yaralı Hüseyin Y., ise hastaneye kaldırıldı.Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Erdal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis olayın yaşandığı işyerinde kovid-19 kurallarını ihlal eden 4 kişiye toplamda 12 bin 600 TL para cezası uyguladı.