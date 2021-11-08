Son dakika haberi... Arkadaşlarıyla içki içtikten sonra fenalaştı, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, içki içtikten sonra fenalaşan Ufuk Bedez (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bedez'in sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu bildirildi.

Kula'da çiftçilik yapan Ufuk Bedez, 7 Kasım gecesi İncesu Mahallesi'nde, arkadaşları ile içki içti. Ardından 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine dönen Bedez, saat 04.00 sıralarında fenalaştı. Bedez, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bedez, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Salihli'deki bir özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma soruşturma başlatırken, Bedez'in sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.