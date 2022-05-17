Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor

17.05.2022 09:48

Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında başlayan ve bitişikteki diğer plastik fabrikasına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında başlayan ve bitişikteki diğer plastik fabrikasına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bu fabrikanın bitişiğindeki diğer plastik fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul'un pek çok ilçesinden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yangın nedeniyle bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Söndürme çalışmaları sürerken yaralanan 1 itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın sürerken bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Fabrikaların çalışanları söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride işçi bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor
Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor
Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor
Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor

YORUMLAR
500
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı Son dakika haber | Arnavutköy'de fabrikadaki yangın söndürüldü Son dakika haber | Arnavutköy'de fabrikadaki yangın söndürüldü Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul, Hadımköy, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement