Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fırın kısa sürede küle dönerken, o anlarda cep telefonu kamerasında yansıdı.

Yangın, bugün Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tandır fırını olarak kullanılan bir yapıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fırını kapladı. Yangını görene vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Fırın küle döndü.

(Batuhan Toprak/İHA)