Son dakika haberleri! - Arnavutköy'de çalılık alandaki yangın söndürüldü - Son Dakika

- Arnavutköy'de çalılık alandaki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan çalılık alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy Yassıören Köyü'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıkmış ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.