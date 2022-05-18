Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını

18.05.2022 01:22

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de fabrika yangını Yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı İşçiler ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi Yangın yandaki fabrikaya da sıçradı Olay yerine gelen Kızılay ekipleri itfaiye ile vatandaşlara gıda dağıtımı yaptı...

Arnavutköy'de fabrika yangını

Yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı

İşçiler ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Yangın yandaki fabrikaya da sıçradı

Olay yerine gelen Kızılay ekipleri itfaiye ile vatandaşlara gıda dağıtımı yaptı

İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor

İSTANBUL - Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Söndürme çalışması sırasında yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşçiler ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 21 metrekare alan üzerindeki fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulurken, yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Fabrikadan yükselen kara dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Bu sırada bir vatandaş yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı fabrikadaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.

Ekmek teknesi yanarken ağladı

İşbaşı yapmak üzere servislerle fabrikaya gelen işçiler, ekmek teknelerinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Oldukları yere yığılan işçiler, iyi bir haberin gelmesi için bekledi.

Fabrikasının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında Arnavutköy itfaiyesinden bir personel kafasına düşen bir cisim ile yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İşimize kavuşmayı bekliyoruz"

Nevse Ayar isim işçi, "Sabah geldiğinde yanıyordu. Yangından etkilenen arkadaşımız yok. Mesai saatinin dışında çıktı. İşimize kavuşmayı bekliyoruz. Ekmek teknemiz yandı. Hüzünlüyüz" dedi.

Yangını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamayan Badegül Sürücü, "10 senedir burada çalışıyorum. İşbaşı yapmadan duyduk. Geldiğimizde başlamış. Önceden çalışan bir arkadaşım bizi aradı yangını haberi verdi. Bekçi itfaiyeyi aramış. Asansörden fark etmişler. Arkadaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etmiş. Dumandan etkilenmiş.

Kızılay'dan gıda yardımı

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kızılay da vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine gıda desteği verdi. Kızılay ekipleri, itfaiye ekiplerine vatandaşlara su, maske, ayran, yoğurt dağıtımı yaptı.

Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını

YORUMLAR
500
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) Didim'de baraka yangını Didim'de baraka yangını Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Fabrika, İtfaiye, Yangın, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını - Son Dakika


Son Dakika
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 00:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement