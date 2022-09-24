Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN;

24.09.2022 13:27

Bir son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; (AKTÜEL GÖRÜNTÜ 2 - havadan görüntü)Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; (AKTÜEL GÖRÜNTÜ 2 - havadan görüntü)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı. Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı. Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çatıda mahsur kalanlar kurtarılırken söndürme çalışmaları ise sürüyor

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; - Son Dakika

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