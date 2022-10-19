ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI

19.10.2022 01:11

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sıkışanları kurtarmaya çalışan itfaiye eri, kurtardığı bir yaralıyı sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı. Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 8 YARALI ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 8 YARALI Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI - Son Dakika
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