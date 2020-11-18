Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü

18.11.2020 09:14

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gasp etmek için geldikleri evde kendilerine direnen bir Afgan uyruklu vatandaş bıçaklanarak öldürüldü.

Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gasp etmek için geldikleri evde kendilerine direnen bir Afgan uyruklu vatandaş bıçaklanarak öldürüldü. Gasp sırasında evde bulunduğu söylenilen diğer mağdur ise kaçmak için balkondan atladı, ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir Afgan ailenin yaşadığı eve gelen yine Afgan uyruklu 2 şüpheli, evde bulunan 5 telefon ve 5 bin lira nakit parayı gasp etmek istedi. Şüphelilerin aileyi gasp etmek istemesi üzerine kendilerine direnen 4 kişilik Afgan aileden birini bıçaklayarak öldürdüler. Olay yerinde beraber yaşadıkları arkadaşının gasp edildiğini gören şahıs ise balkondan atlayarak kaçmak istedi ve ağır yaralandı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı olayda, polis kaçan 2 Afgan uyruklu şüphelinin yakalanması ile ilgili detaylı çalışma başlatırken sokak, çalışmalar bitene kadar kontrollü şekilde kapatıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayan ve Afgan uyruklu komşusu gasp edilen İsmail Yalçın olayla ilgili, "Ben alt kattaki evimde oturuyordum o esnada çok fazla ayak sesi geldiğini duydum ve kapıyı açtım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Onu buradan bir araba ile hastaneye götürdüler. Burada 4 kişilik bir Afgan grup yaşıyordu ama olay esnasında kaç kişinin burada olduğunu görmedim" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü

Arnavutköy, Polis, Afgan, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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