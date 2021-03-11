Son dakika... Arnavutköy'de kozmetik fabrikasının laboratuvar bölümünde yangın - Son Dakika

Son dakika... Arnavutköy'de kozmetik fabrikasının laboratuvar bölümünde yangın
11.03.2021 00:27
Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de gece saatlerinde kozmetik ürünleri üreten fabrikanın laboratuvar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ARNAVUTKÖY'de gece saatlerinde kozmetik ürünleri üreten fabrikanın laboratuvar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın laboratuvar bölümünde hasar meydana geldi.
Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiği fabrikada gece saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hamit Kaplan Sokak'ta bulunan fabrikanın laboratuvar bölümünden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık görevlileri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın laboratuvar bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
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