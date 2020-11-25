Son dakika haberi! Arnavutköy'de operasyon yapılan evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Arnavutköy'de operasyon yapılan evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı
25.11.2020 00:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.
Arnavutköy'de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.
Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. - İSTANBUL
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