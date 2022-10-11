Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

11.10.2022 14:50

Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil aniden yan yoldan çıkan motosiklete çarptı.

Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil aniden yan yoldan çıkan motosiklete çarptı. Kazada motor sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil aniden yan yoldan çıkan motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale o esnada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 21:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement