Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil aniden yan yoldan çıkan motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale o esnada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.