ARNAVUTKÖY'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y. yakalandı. Şüphelinin pencere kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Görüntü dökümü------------------------Şüphelinin pencereyi elindeki aletle açıp içeri girişi ve dışarı çıkmasının görüntüsü
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE PENCERE KİLİDİNİ KIRARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika