Son dakika haberi: Arnavutköy'de sık sık kazaların meydana geldiği caddede yeni bir kaza oldu: 1 ağır yaralı - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'de çok sayıda kazanın meydana geldiği ve mahalle muhtarını isyan ettiren caddede, dün hafriyat kamyonu ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sık sık kazaların meydana geldiği cadde üzerinde ilerleyen 34 LR 6051 plakalı hafriyat kamyonu ile Yılmaz A. yönetimindeki 60 RC 829 plakalı ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında ticari araçta bulunan Yılmaz A. aracında sıkıştı ve ağır yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz A. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisi devam eden Yılmaz A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ŞOFÖR KİMDİ TARTIŞMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kaza sonrasında olay yerinde kazayı gördüğünü iddia eden bir vatandaş ile kamyon şoförü olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı. Kazayı gördüğünü iddia eden vatandaş tır şoförünün başka birisi olduğunu kaza olduktan sonra birilerini arayarak şoförleri değiştirdiklerini iddia etti. Görgü tanığı olduğunu söyleyen kişinin iddiaları üzerine ortalık gerildi taraflar arasında tartışma çıktı. Polis tarafları güçlükle sakinleştirerek ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

MUHTAR İSYAN ETTİ: "ARTIK BİR CEVAP VERİN"

Cadde üzerinde sıklıkla kazaların meydana gelmesinden dolayı sıklıkla serzenişte bulunan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İka, "Geçtiğimiz günlerde burada kaza olmuştu. O zaman da söylemiştik ama ne yaparsak yapalım, buraya bir kasis veya hız kesici koyulmuyor. Buradan yarım saat önce okullar dağıldı, öğrenciler gitti. Bu yolla alakalı hiçbir yetkili bize kulak vermiyor, artık sesimizi duyun" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)