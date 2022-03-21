Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

21.03.2022 15:19
Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Hadımköy yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı.

Hadımköy yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45'de Arnavutköy - Hadımköy yolunda  meydana geldi. Erkan B. yönetimindeki 07 APL 277 otomobil ile Tuğba Ç. yönetimindeki 34 AR 5810 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya savruldu. Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan B. ve yanındaki arkadaşı Mert T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralı 2 kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışmalarda bulundu.


Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı
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Hadımköy, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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