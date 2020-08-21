Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bir son dakika haberine göre Ali ABLAY/İSTANBUL DHAArnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 463 gram esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
Ali ABLAY/İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 463 gram esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Arnavutköy'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda M.B.(49) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst araması sırasında ayakkabısının alt kısmına zulalanmış 463 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:16
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz