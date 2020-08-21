Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Arnavutköy'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda M.B.(49) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst araması sırasında ayakkabısının alt kısmına zulalanmış 463 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 463 gram esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:16

Kaynak: DHA

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