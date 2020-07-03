Son dakika haberi... Arslan: "ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık" - Son Dakika

Son dakika haberi... Arslan: "ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık"

Son dakika haberlerine göre ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a yazdığı mektupta, HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a yazdığı mektupta, HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'a bir mektup yazarak, İsrail'in ilhak planının engellenmesi için gösterdiği uluslararası destek dolayısıyla teşekkür etti. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da Arslan'a yazdığı mektupta HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'a yazdığı mektupta şu ifadelere yer vermişti:


"Sayın Kardeşim Burrow, size bu mektubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 25 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi'nin 1 Temmuz tarihinden itibaren ilhak edileceği ile alakalı planına karşı ITUC olarak göstermiş olduğunuz tepkiden duyduğum memnuniyeti ve samimi desteğimizi belirtmek için yazıyorum. İsrail, Filistin toprakları üzerindeki işgal ve ilhak planları ile Filistin halkını yok edilmesi pahasına, kendi geleceğini güvence altına almaya çalışmaktadır. Uluslararası Emek hareketin en önemli temsilcisi olan ITUC'un, İsrail'in ilhak planının engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması yönündeki çağrısını, biz HAK-İŞ Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak destekliyor ve birlikte çalışma irademizi belirtmek istiyoruz.


HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlık ettiğim Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak, "Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin Halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyor ve bu mücadele yolunda ITUC gibi bir desteğin bulunmasının memnuniyetini yaşıyoruz."


"Dayanışmanız takdir edilmektedir"


ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da Arslan'a cevaben yazdığı mektubunda, "Teşekkür ederim. Dayanışmanız gerçekten çok takdir edilmektedir. Tüm meslektaşlarımıza sevgilerimle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Mahmut Arslan, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Arslan: 'ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık' - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:27:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Arslan: "ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]