Son dakika haberi... Artistik Cimnastik Milli Takımı hazır kıta

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan ancak aralık ayına ertelenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ve Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na milli takımlarımız iddialı hazırlanıyor. İzmir Halkapınar Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Antrenör Yılmaz Gültekin, milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Nazlı Savaranbaşı ve Göksu Üçtaş Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle alınan önlemlere uyarak çalıştıklarını ifade eden Yılmaz Gültekin, "Sporcularımız ve bizler tüm kurallara uyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Aralık ayında kadınlar ve erkekler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şampiyonaya katılacak. Erkekler 9-13 Aralık'ta, kadınlar ise 17-20 Aralık'ta mücadele edecek. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir süre var. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde bir olimpiyat kotası daha alabiliriz" diye konuştu.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Her sporcunun koronavirüs salgını nedeniyle kendi şehrinde kampa girdiğini anlatan Gültekin, "Otel, yeme, yatma gibi durumlarda pandemi döneminde kamp farklı algılanabiliyor. Bu yüzden Türkiye Cimnastik Federasyonumuz bu konuda oldukça hassas. Bu süreci genel müdürlük ve bakanlık nezninde çok iyi geçiriyoruz. Bu süreçte bizim online antrenmanlarımız devam etti. Kısıtlamanın ardından İzmir'de çalışmalarımız başladı. Buraya geliş gidişlerde sporcularımız kendi araçlarını kullanıyor. Aracı olmayanları ise araç sahibi sporcularımız ve antrenörlerimiz getiriyor. Toplu taşımadan izole bir şekilde antrenmanlara geliyoruz" dedi.Avrupa Şampiyonası hakkında düşüncelerini söyleyen Gültekin, "Mayıs ayında yapılması planlanan organizasyon malum durumdan dolayı iptal edildi. Aralık ayına alınan şampiyonanın da yapılıp yapılmayacağı tam kesinlik kazanmadı. Ama bizler şampiyona yapılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Biz bu haberi aldığımız andan itibaren plan ve program yaptık. Antrenmanlardaki yüklenmemizi buna göre planladık. Sadece tek dezavantajımız, biz hiçbir yarışmaya gitmeden Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" ifadelerini kullandı. OLİMPİYAT İÇİN YENİ KOTA ŞANSIArtistik cimnastikte uluslararası organizasyonların iptal edildiğini açıklayan Yılmaz Gültekin, "Avrupa Şampiyonası bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Biz Stuttgart'taki Dünya Şampiyonası 'nda erkeklerde 3, kadınlarda ise 1 olimpiyat vizesi aldık. Hatta erkeklerde İbrahim Çolak'la bir dünya şampiyonu, Ahmet Önder'le de dünya ikincisi çıkardık. Avrupa Şampiyonası'nda kıtalar kontenjanından bir kota daha alma şansımız var. Bir aksilik vermezse olimpiyat için bir kota daha alacağız" diye konuştu. AHMET ÖNDER: SÜREÇ ZORLU GEÇTİArtistik cimnastikte geçen yıl ekim ayında Almanya 'nın Stuttgart kentinde yapılan şampiyonada dünya ikinciliğini kazanan Ahmet Önder, koronavirüs salgını sürecinin zorlu geçtiğini söyledi. Önder, "Antrenörlerimiz ve federasyonumuzla koordineli çalışarak antrenman programlarımıza devam ettik. En azından formda kaldık. Bu bizim için önemliydi. Daha sonra eksi performansımıza geri dönmeyi başardık. Şimdi aralık ayında bir Avrupa Şampiyonası var, onun için antrenman yapıyoruz. Her şey yolunda gidiyor" dedi.Pandemi nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini ilk başta üzüntüyle karşıladıklarını belirten Ahmet Önder, bu sene olimpiyatlara konsantre olduklarını ifade ederek, "Ancak daha sonra 1 yıl ertelemenin bizim için daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü ekstradan çalışmak için 1 yılımız daha var. Bunu kendimiz için nasıl olumlu duruma çevirebiliriz onun çabası içine girdik. Önümüzde uzun bir zaman var ve biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak hedefimiz büyük. İlk üçe girerek madalyayla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu. İBRAHİM ÇOLAK: İYİLEŞİYORUMDünya şampiyonu İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık ve ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini atlatmak üzere olduğunu söyledi. Çolak, "Avrupa Şampiyonası normalde mayısta yapılacaktı. Ama pandemiden dolayı bütün yarışmalar ertelendi. Bizim önümüzde bir hedef var. Daha hırsla daha programlı bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir zaman var. Tam gaz devam ediyoruz" cümlelerini kullandı.Geçen hafta omzundaki ağrının arttığını dile getiren Çolak, "Kendimi iyi hissettikçe omzumu zorladım, yüklenmeye başladım. Yüklenmeye başlayınca da biraz ödem oluştu. Geçen hafta antrenmanlarımı hafiflettim. Ama şu anda daha iyiyim. Öncesinde yapamadığım hareketleri dahi yapmaya başladım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zorlandığım yönler de var, omzum ağrıdığı zaman motivasyonum düşüyor. Ancak bunları aşmam gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan çok iyi oldu. Ameliyat olduğum için iyileşme sürecim uzadı. Elbette hazır olurdum ancak kendi sağlığım için risk teşkil ederdi. Olimpiyat gibi çok büyük bir organizasyonun ertelenmesi benim için büyük şans oldu. Ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi. FERHAT ARICAN: MADALYAYI KAZANACAĞIM Milli sporcularımızdan Ferhat Arıcan pandemi sürecinde biraz motivasyon kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını ifade eden Ferhat şunları söyledi: "Organizasyonlar ertelendikten sonra ben bu süreci çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İlk başta moral ve motivasyonumda düşüş yaşadım. Fakat daha sonra kendimi toparlayarak hem mental hem de fiziksel olarak daha güçlü oldum. Olimpiyat olsaydı şu an madalya ile röportaj yapıyorduk. O derece kendimi hazırlamıştım. Ama hiç önemli değil. Bizim işimiz her ne koşul olursa olsun, motivasyonumu en yüksek seviyede tutup hep hazır olmaktır. Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor. Yarışları şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. O yüzden çalışmalarım eskisinden daha kuvvetli."GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI: HEDEFİM FİNAL 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'nin olimpiyata giden ilk kadın sporcusu olan Göksu Üçtaş Şanlı zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı. Antrenmanların çok yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Şanlı, "Elbette bu süreçte toparlanmak biraz zaman aldı. Şu an gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Gençler ve büyükler takım olarak çok çalışıyoruz. İzmir'de kota seçme yarışmalarımız olacak. Seçilen sporcular daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Güzel bir şampiyona olacağına inanıyorum. Benim hedeflerim bu yıl yer aletinde finale kalmak. Bunun için çok çalışıyorum ve umarım başarılı olurum" ifadelerini kullandı.NAZLI SAVRANBAŞI: ERTELEME İYİ OLDU

Geçen yıl Almanya'da yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda henüz 16 yaşında olimpiyat kotasını geçmeyi başaran Nazlı Savranbaşı, Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin kendileri açısından iyi olduğunu söyledi. Genç sporcu, "Çok heyecanlıyım. Çünkü bu yıl koronavirüsten dolayı birçok yarışma iptal oldu. Avrupa Şampiyonası bizim için motivasyon kaynağı. Aralıksız çalıyoruz, hazırlanıyoruz. Orada güzel bir performans çıkarmak istiyorum. Hedefim finale kalmak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Olimpiyatların ertelenmesi de bizim açımızdan iyi oldu. Daha fazla çalışabilmek için zaman kazandık" şeklinde konuştu.