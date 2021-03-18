Son dakika haberi... Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı
18.03.2021 08:28
Son dakika habere göre Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı Artvin'de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı.
Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı
ARTVİN - Artvin'de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı.
Artvin'in Yusufeli İlçesi bağlı Dereiçi köyünde, 35 binada 60'a yakın evin yandığı yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.
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