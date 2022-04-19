Son dakika haberi: Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

19.04.2022 11:25
Son dakika haberi: Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında bir kişi öldü, kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında bir kişi öldü, kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünün Cami Mahallesi'nde yangın çıktı.

AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.

Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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