İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. (74) ile F.A'nın (79) ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Artvin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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