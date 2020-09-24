Son dakika haber! Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar - Son Dakika

Son dakika haber! Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar

Son dakika haberleri: Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar Kadın girişimciler kurdukları kooperatif sayesinde kendi ürettikleri ve dağ etekleri, dere kenarlarından topladıkları ürünlerden elde ettikleri yöresel lezzetlerin satışını yapıyor Artvin'de kadın...

Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar

Kadın girişimciler kurdukları kooperatif sayesinde kendi ürettikleri ve dağ etekleri, dere kenarlarından topladıkları ürünlerden elde ettikleri yöresel lezzetlerin satışını yapıyor

ARTVİN - Artvin'de kadın girişimciler kurdukları kooperatif sayesinde kendi ürettikleri ve dağ etekleri, dere kenarlarından topladıkları ürünlerden elde ettikleri yöresel lezzetlerin satışını yapıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan 113 haneli Kılıçkaya köyü kadınları, 'Kılıçkaya kadın girişimci üretim işletme' adında kooperatif kurdu. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu köyde, kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri, domates, biber, patlıcan, fasulye gibi ürünlerin yanı sıra dağ eteklerinden toplanan kuşburnu ve dere kenarlarında bulunan böğürtlenlerden elde ettikleri lezzetlerin satışını yapıyor.

Doğal lezzetler ülkenin bir çok iline gönderiliyor

Tamamen doğal katkı maddesi kullanılmadan köy usulüyle yapılan salçalar, reçeller ve köy değirmeninden elde edilen buğdayları kooperatif aracılıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere birçok bölgeye satışı gerçekleştiriliyor.

Amaçları gıda terörünün önüne geçmek ve doğal organik ürünlere ulaşmak isteyenlere kooperatif aracılığıyla bu lezzetleri tatmaları olduğunu ifade eden kadınlar, aynı zamanda gelir de elde ediyorlar.

Tarladan topladıkları ürünleri köy meydanında odun ateşinde pişiren, kadınlara erkekler de yardımda bulunuyor.

Kılıçkaya köyü sakinlerinden emekli bankacı ve aynı zamanda köyde bulunan kadınların kooperatif kurulmasına öncelik eden İlhan Katkat, amaçlarının dünyadaki gıda terörüne karşı köyde bir kooperatif kurarak güvenli gıdaya ulaşamayan insanlara ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Katkat, "Bu kooperatif kurarken köyümüzün en önemli özeliği olan Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı beldemizde seçilmiş olmasıydı. 3 Nisan 1930 yılında yapılan seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı Kılıçkaya beldesinde Sadiye Ardahan olarak seçilmesinden dolayı kooperatifimizi kadınlara yönelik kurduk. Bu kooperatif Kılıçkaya köyünde bulunan bütün doğal ürünleri, doğal bir şekilde sağlıklı gıda yapmak ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyenlere ulaştırmaktır" dedi.

Kılıçkaya köyü muhtarı Serken Koptagit ise 113 haneli, köy halkının genelinin emekli ve bir bölümünün ise tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Koptagit "Köyümüzde üretilen domates, fasulye, patlıcan, biber, kavun, karpuz, zeytin, kayısı, şeftali, kiraz, elma, armut gibi ürünler tamamı doğal ve organik üretiliyor. Doğal hayvan gübresi ve temiz dere suyu organik tarımın en önemli faktörüdür. ayrıca doğada yetişen ahududu, yabani erik ve kuşburnu ile reçeller marmelatlar yapıyoruz. Değirmenimizde buğdayımızı öğütüyor, doğal yetiştirilen kepekli pirincimizi satıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber! Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar

Kooperatif, Kılıçkaya, Artvin, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Vezneci arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Korkusuz çiftçi, kendisine saldıran zehirli engerek yılanını elleriyle yakaladı Korkusuz çiftçi, kendisine saldıran zehirli engerek yılanını elleriyle yakaladı         
12:44
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Kural dinlemiyorlar! Dökülen molozlar denizi kahveye bürüdü, köy halkı çileden çıktı Kural dinlemiyorlar! Dökülen molozlar denizi kahveye bürüdü, köy halkı çileden çıktı         
12:09
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:59
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı         
11:17
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 15:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Artvin'de kadınlar kooperatif kurup kendi ürettikleri doğal ürünleri satmaya başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei