Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor

13.10.2020 09:48
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre Artvin'de yaşayan 37 yaşındaki kanser hastası Soner Okuyan çalışamadığı için şehirdeki evinin kirasını ödeyemeyince, çareyi 4 çocuğuyla birlikte köylerinin mezrasında bulunan komşularına ait harabe eve taşınmakta buldu.

Artvin'de yaşayan 37 yaşındaki kanser hastası Soner Okuyan çalışamadığı için şehirdeki evinin kirasını ödeyemeyince, çareyi 4 çocuğuyla birlikte köylerinin mezrasında bulunan komşularına ait harabe eve taşınmakta buldu. Elektrik ve internet olmayan mezrada uzaktan eğitim alamayan ailenin çocukları okula bile gidemiyor.

Artvin'de yaşayan Soner Okuyan'a, 8 yıl önce baş, boyun kanseri teşhisi konuldu. Mesleği ağır vasıta şoförü olan Okuyan, gerek tedavileri nedeniyle gerekse, hastalığının ilerlemesinden kaynaklı çalışamaz duruma geldi. Kanser tedavisinde kullandığı ilaçların yan etkisi olarak sara hastalığını da yakalanan baba, beş yılda bir yenilenen ağır vasıta ehliyetini yenilemeyince işsiz kaldı. Baba farklı işler bulsa da nöbet geçirdiği için çalışamadı.

Geçim sıkıntısı yaşayan ve şehirde kaldıkları evin kirasını bile ödeyemez hale gelen kanser hastası baba, hastane raporlarıyla malulen emekli olmak için SGK'ya başvuru yaptı. Başvuru kabul görmeyen baba, çareyi köyleri olan merkeze bağlı Zeytinlik köyü mezrasında komşularına ait boş harabe evde yaşamakta buldular.

Baba Soner Okuyan ile eşi Filiz Okuyan, çocukları lise 3'üncü sınıf öğrenici Batuhan, lise 1'inci sınıf öğrencisi Arda, ilköğretim 4'üncü sınıf öğrenicisi Emir ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül'le birlikte kimselerin yaşamadığı mezrada yaşam mücadelesi veriyor. Elektrik ve internetin olmadığı mezrada Batuhan, Arda ve Emir uzaktan eğitim alamadı. Eğitim öğretim başlamasına rağmen ise okula gidemeyecek olan çocuklar, arkadaşlarını çok özlediklerini okula gitmek istediklerini ifade ettiler.

"Hakkım olan malulen emekliliğimi istiyorum"

Baba Soner Okuyan, yaptığı açıklamada "2015 yılında rahatsızlandım, halk arasında baş boyun kanseri olarak bilinen kanser hastalığına yakalandı. Tedavim 8 yıldır devam ediyor. Aldığım ilaçların yan etkisi olarak sara hastalığı da meydana geldi. Ağır vasıta şoförü olduğumdan, 5 yılda bir yenilenen ehliyetimi yenileyemedim. Farklı iş buldum krizlerim nedeniyle çalışamadım. Bende malulen emeklilik için SGK'ya baş vurdum. SGK hastanelerin vermiş olduğu çalışamaz raporunu reddediyor. Sistem kabul etmiyormuş bunun için malulen emekli olamadım. Emekli olamadım çalışamadım evimin kirasını ödeyemedim, evimi geçindiremedim. En son çare köyümüzün mezrasında komşumuzun boş bir evi vardı orayı kendi imkanlarımızla yardımlarla kullanılır bir hale getirdik. Hakkımın iadesinin istiyoruz. Sadece ben olsam sorun değil ama ailemde mağdur. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum. İstedikleri hastaneye götüre bilirler. Raporlarım mevcut" diye konuştu.

"Elektrik internet olmadığı için uzaktan eğitim göremedim"

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Arda Okuyan ise yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım okula başladı. Uzaktan eğitim gördü, bende burada elektrik internet olmadığı için eğitim göremedim. Babam hasta kriz geçiriyor, görünce üzülüyorum. Babamın iyileşmesini istiyorum, hakkının verilmesini istiyorum" derken, ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Okuyan ise "Babamın durumuna hep üzülüyorum. Arkadaşlarım okulda, ben gidemiyorum. Arkadaşlarımı özledim. Burada çok sıkılıyorum. İnternet yok elektrik yok, EBA'dan ders alamıyorum, bildiklerimde unutuyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor
Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Artvin'de kanser hastası baba ve eğitim mağduru çocukları yardım bekliyor - Son Dakika

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