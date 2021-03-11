Artvin'de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.G, M.G, Z.G. ve Y.K. tutuklandı, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, N.G, S.G, M.G, Z.G, Y.K. ve R.G. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, 241 senet, 31 çek, 42 boş senet, 4 ajanda, 1 POS makinesi, 1 bilgisayar, 7,65 milimetre çapında el yapımı tabanca ile 27 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Borçka ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Artvin 'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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