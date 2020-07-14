Son dakika haberi | ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması
Bir son dakika haberine göre Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışmasıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması...
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor.
Yusufeli'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58'inci kilometresindeki 'Su Kavuşumu-1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.
Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.
Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi, hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) -
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:10 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması - Son Dakika
Son Dakika 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:04 Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş