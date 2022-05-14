Samsun'un Havza ilçesinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

25 Mayıs Mahallesi Orgeneral Aydoğan Babaoğlu Sokak'taki apartmanda dengesini kaybederek asansör boşluğundan düşen ve kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Rıfat Köse (59), dün akşam 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan Köse'nin cenazesi, Kevser Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin tabutunun üzerine, Samsunspor ve Havza Belediyespor atkıları konuldu.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Havza'da 5 Mayıs'ta yaşadığı apartmanın çatı katında bulunan asansörün makine dairesindeki internet modemini tamir etmek istediği sırada kalp krizi geçiren ve dengesini kaybeden, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Rıfat Köse hastaneye kaldırılmıştı.