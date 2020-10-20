Son dakika haberi! Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla Alaşehir genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmada maske, kimlik, ehliyet, araç sorgulama, üst arama ve narkotik köpekle aramalar yapıldı.

Park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda 65 personelin ve 1 narkotik köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, 51 araca 51 bin 910 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Umuma açık işyeri kontrollerinde 1 apartta 3 şahsın KBS kaydı olmadığından tutanak tanzim edildi. 3 parça halinde 138.43 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 15.72 gram metamfetamin maddesi, 14 adet uyarıcı hap, 2 parça halinde 1,43 gr nöropatik uyuşturucu hap tozu, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kuru sıkı tabanca 11 adet fişek, 30 adet kuru sıkı fişek ve 7 adet kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 4 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan ve yakalaması olan 9 kişi olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yapmaktan mahkeme çıkarılan 4 kişiden A.Y. (28) ve H.K. (33) tutuklanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı. Yakalaması olan 9 kişiden S.B. (47) ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişi de serbest bırakıldı. - MANİSA