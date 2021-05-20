Son dakika haberi! Aselsan'dan 35 milyon dolarlık anlaşma

Savunma sanayi üzerine çalışmalar yapan Aselsan, uluslararası bir müşteriyle 35.5 milyon dolarlık anlaşma yaptıç

Savunma sanayi ve elektronik alanında birçok çalışması olan Aselsan yeni iş ilişkisine imza attı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre aviyonik sistemler ihracatı için yapılan sözleşme kapsamında 35.5 milyon dolarlık gelir elde edileceğini duyuruldu. Sözleşmeye dahil ürünlerin 2022-2023 yılında teslim edileceği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL