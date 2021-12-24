Üye Girişi
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 11:13

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Görgün, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafından yana kullanan Görgün, "spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını seçti.

Görgün, "yaşam" kategorisinde de İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

"Başarılı, güçlendiğimiz bir yıl oldu"

Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'in 2020 yılı gibi ASELSAN için çok hızlı, dinamik ve dolu dolu geçtiğini söyledi. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın yılları olmasına rağmen tüm çalışanlarımızla sonuna kadar sorumluluğumuzun bilincinde olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme, üretme, yenilikçiliği devam ettirme, teknolojiyi üretme, bizden umutları, beklentileri olan son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yaptık. Bununla birlikte yeni nesil sistemlerimizi, cihazlarımızı hayata geçirmek üzere 2021'de dolu dolu bir yıl geçirdik.

Uluslararası sözleşmelerimizin imzalanmasına, yeni pazarlara açılmaya gayret gösterdiğimiz bir yıl oldu. Prototipini yaptığımız birçok sistemin denemelerini, kabullerini gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılı ve sonrası için yeni çalışmalarımızın ilk adımlarını attığımız, her anlamda başarılı geçirdiğimizi düşündüğümüz, yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiğimiz, yeni projelerimiz ve faaliyet alanlarımızda ilerlediğimiz bir yıl oldu. 2022 yılının 2021'den daha bereketli, sağlıklı, hem şirketimiz hem ülkemiz açısından başarıyla geçmesini temenni ediyorum."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Haluk Görgün, Çiftçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı         
13:14
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:31:11. #1.13#
SON DAKİKA: ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement