Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika
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Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü

17.03.2022 15:44

Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldüMUĞLA Muğla'nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan Bitüm yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü

MUĞLA Muğla'nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan Bitüm yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Emecik Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemenin tanker vanasından boşaltımı sırasında yaşanan tıkanıklığın alev tabancası ile giderilmeye çalışıldığı sırada yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yanan alanın alt kısmında bulunan ve yine aynı malzeme ile dolu olduğu öğrenilen 8 adet siloya yangın ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü
Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü
Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü
Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü
Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asfalt malzemesi yüklü tankerde yangın çıktı, dumanı metrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika
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