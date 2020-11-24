Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

24.11.2020 13:20
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. 3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

Boma gibi patladı

Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Suyun bu şeklide patlayacağını anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş "Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici" dedi.

"Canımızı zor kurtardık"

Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek "Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat işi ile uğraşıyoruz. İşe giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür" şeklinde konuştu.

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek "Yolu geçerken aniden su patladı. Biz de kendimizi suyun içerisinde bulduk. Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

Kamyonet, Patlama, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei