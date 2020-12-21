Son dakika haberi... ASİMDER'den Başkan Güzelkaya'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... ASİMDER'den Başkan Güzelkaya'ya ziyaret

21.12.2020 11:47
Son dakika haberi... ASİMDER'den Başkan Güzelkaya'ya ziyaret, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER yöneticisi Murat Gonca ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli ile birlikte Iğdır Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER yöneticisi Murat Gonca ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli ile birlikte Iğdır Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'yı makamında ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi manavi olarak destek veren kişilere ve kurumlara teşekkür ziyareti yaptıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Kardeş Azerbaycan'ın işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarını işgalci Ermenistan'a karşı zafer kazanmasından dolayı desteklerini hiç eksik etmeyen ve her platformda dile getiren Aralık İlçemiz Belediye Başkanımız Mustafa Güzelkaya'ya Azerbaycan'dan gelen ve 2008 yılından beri ortak faaliyet protokolü imzaladığımız Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev ve yardımcısı Samir Adıgüzelli şehrimize gelerek teşekkür ziyaretlerinin ilkini Aralık İlçesine yapmak istediler. Başkanımız Mustafa Güzelkaya'ya Karabağ savaşında vermiş olduğu manavi desteklerden dolayı hem ASİMDER hem de Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi adından teşekkür ederiz" dedi.

Azerbaycan bizim canımız, Karabağ'da Azerbaycandır diyen Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya ise, "Azerbaycan'ın haklı davasında hep yanında olduk bundan sonrada hep yanında olacağız. 1992 yılında Nahcıvan Özerk Cumhuriyetine sınır oluşumuzdan dolayı o yıllarda bile hep yardımcı olduk. Yine Karabağ savaşı yine Azerbaycan'ın yanındayız. Bu zaferden dolayı hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ederim. Sizleri İlçemizde görmekten onur duyduk, inşallah bundan sonrada bir millet iki devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'ya Karabağ'ı hatırlatan motifleri içeren tabak ve nişan olarak da yaka bayrağı hediye etti. - IĞDIR

Son dakika haberi... ASİMDER'den Başkan Güzelkaya'ya ziyaret

Azerbaycan, ASİMDER, Aralık, Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ASİMDER'den Başkan Güzelkaya'ya ziyaret - Son Dakika


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