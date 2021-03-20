Son dakika haberi: ASİMDER, Vali Ünlü ve Koç hakkında dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, 03 Mart 2020 yılında Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne eski Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün talimatı ve Yardımcısı Yunis Koç'un hazırladığı raporunun sonucunda çıkartılan tayinin iptali için Erzurum 2. İdare Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandı. Mahkemeyi kazanan ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, Vali Enver Ünlü ve Yardımcısı Yunis Koç'un görev yetki sınırlarını aşma kararından dolayı yetkiyi kötüye kullanma düşüncesiyle dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Çorum Valiliği İl İdare Kurulunun, Iğdır Valiliği tarafından açılan soruşturmanın şekil ve usule aykırı olduğuna karar verip soruşturmayı ve karar verilen cezaiyi iptal ettiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev, FETÖ terör örgütü lideri ile birlikte olduğu iddia edilen fotoğrafından dolayı, Şahsımın aynı zamanda devlet memuru oluşum sebebiyle Iğdır Valiliğine şikayet etmiştir. Şikayetten dolayı Iğdır'dan Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tayinim çıkartılarak hakkımda ve ASİMDER'i kapattırmak amacıyla eski Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla yazılan yazılar sonucunda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığında davalar açılmıştır. Erzurum 2. İdare Mahkemesine yaptığımız tayin iptal davasını kazandık. Derneğimiz ve şahsım adına açılan dava ile soruşturmaları başlatan eski Iğdır şimdi ise Giresun Valisi Enver Ünlü'nün yetki sınırını aştıkları ve tayinin iptal kararı verilmiştir. Bu konuda tüm belgeleri tamamladık yakın zamanda Vali Ünlü ve yardımcısı Koç hakkında görev sınırlarını aşmalarından dolayı düşüncemize göre yetkiyi kötüye kullanma gerekçesiyle dava açacağız. Tüm belgelerimizi Türk adaletine sunacağız, bu süreçte hep Türk adaletine güvendik. Yine verilen yetkilerini aşan Ünlü ve Koç hakkında da adil karar verileceğine eminiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bu belgeleri de içeren mektupları yazıp göndereceğiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR