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Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

27.01.2022 07:43

ADANA'da aşırı hız nedeniyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü İsa Ç. (19), başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

ADANA'da aşırı hız nedeniyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü İsa Ç. (19), başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Hurdaya dönen motosikletin hız gösterisi 120 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız limitinin 60 kilometre olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki plakasız motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve kan kaybeden İsa Ç., çevredekilerin ihbarı üzere bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsa Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hurdaya dönen motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırılırken, motosikletin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız limitinin ise 60 kilometre olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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