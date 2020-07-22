Son dakika haberi! Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde geleneksel yöntemlerle asırlık tohumlardan üretilen patlıcanlardan yapılan lezzetli yemekler damak çatlatıyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde geleneksel yöntemlerle asırlık tohumlardan üretilen patlıcanlardan yapılan lezzetli yemekler damak çatlatıyor.

Güre köyünde ismiyle anılan yaklaşık 100 yıllık tohumlardan üretilen patlıcanlar, Afyonkarahisar ve çevre illerden büyük ilgi görüyor.

Köydeki patlıcan üreticilerinden Hamza Elmas, gazetecilere, 10 dönüm alanda üretimini organik yaptıkları "Güre patlıcanı"nından yapılan yemeklerin tadına doyum olmadığını söyledi.

Patlıcanın lezzetini de köylerine verimli topraklarından aldığını dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"Patlıcanın tohumu yaklaşık 100 yıllıktır ve atamızdan gelmedir. Özel bir tohumdur ve buraya has özellikleri vardır. Uzun yıllardır ekimini yaptığımız bu tohumu üretimin ardından her sene saklıyoruz. Organik ve kuzu etinden daha lezzetlidir. Bizde 10 yıldır aynı yöntemle bu patlıcanı üretiyoruz."

"Gurbetçiler Avrupa'ya götürüyor"

Elmas, üretim esnasında hiçbir tarımsal ilaç kullanmadıklarını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığın bölgeye baraj yapmasıyla arazilerinde sulama probleminin olmadığını anlattı.

Ürettikleri "Güre Patlıcanı"nı sadece Afyonkarahisar ve çevre illere satışını yaptıklarını aktaran Elmas, " İstanbul, Ankara, Antalya gibi pazarlara açılmak istiyoruz. Sahamızı daha da geliştireceğiz. Ayrıca, Sandıklı'da satılan patlıcanlarımız Avrupa'ya gurbetçiler tarafından götürülüyor. Organik patlıcanlarımızdan hangi yemeğini yaparsanız yapın bunun lezzeti diğer patlıcanlara benzemez." diye konuştu.

Patlıcan üreticisi Ömer Orhan da köyde yaklaşık 100 dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, "Çevre köy ve ilçelerden bunun fidesini istiyorlar. Fide veriyoruz ama yetiştiremiyorlar. Fide ya kuruyup gidiyor ya da patlıcan vermiyor. Bu patlıcanın en önemli özelliği bizim yöremizde yetişmesidir. Nisanda tohumu çimlendirmeye bırakıyoruz. Haziran gibi fide dikimini yaparak temmuzda da hasadını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi! Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor

Değerli Taş, Hocalar, Afyon, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor - Son Dakika
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