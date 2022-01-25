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Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

25.01.2022 23:04
Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedaviye alınan Arslan, bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmayan, vefat etmeden önce de kızına 'Melek Mira' ismini verdiği öğrenilen Arslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odaya gözlem altında tutuldu.

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİDoğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren genç anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bebek ise ailesine teslim edildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞIM YAPTI Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, "Mardin'de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.KAYKAKAMIN EŞİ BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğum sonrasında vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.


Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek
Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek
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Koronavirüs, Nusaybin, Mardin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika
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