Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu

17.05.2022 14:29
Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, 3'üncü kez tahliye edildi.

GAZİANTEP'te, Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, 3'üncü kez tahliye edildi.

Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021 tarihinde babasının görevli olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralandı. Gaziantep ve Antalya'da tedavi gören Asiye'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 4 tutuklu sanık, 21 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı. 28 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanıklar, yeniden tahliye oldu. Ancak, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tutuklanmasına karar verdi.Avukatlarının tutukluluğa yönelik itirazı üzerine bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, heyet 3 sanığın tahliyesine karar verdi.


Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu
Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu - Son Dakika
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