Son dakika haberi... Aşkale, cuma namazına akın etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlanan cemaatle toplu namaz kılınması geçtiğimiz hafta uygun şartlar altında kılınmasına karar verilmişti.



Bu bağlamda Aşkale'de cuma namazı yine Aşkale Belediyesi Pazar yeri alanında, Şafak Mahallesi Camii ve Çimento fabrikası caminde kılındı. İlçe halkının yoğun ilgi göstermesi neticesinde 6 bin metre karelik pazar alanı tıklım tıklım doldu, alana sığmayan vatandaşlar ara sokaklarda cuma namazını eda etti. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada namaz kılınan alanda duygusal anlar yaşandı birçok vatandaşın göz yaşı içinde namaza durdukları gözlemlendi.



Aşkale Belediyesi zabıta ekiplerince namaz öncesinde maske dağıtımı gerçekleştirildi. - ERZURUM