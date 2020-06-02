Son dakika haberi | Asker adaylarının korona testi kuyruğu
Son dakika habere göre Adana'da askere gidecek olan gençlerin yeni tip korona virüs testi yaptırılması istenince hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.
Adana'da askere gidecek olan gençlerin yeni tip korona virüs testi yaptırılması istenince hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yeni tip korona virüs hayatın her alanına değiştirmeye devam ediyor. Bu nedenle askere gidecek olan gençler askerlik şubesine gidip sülüslerini aldıklarında Seyhan Devlet Hastanesine gidip korana virüs testi yaptırmaları istendi. Bu nedenle askere gidecek gençler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir an önce test yaptırmak isteyen askerler zaman zaman sosyal mesafeyi de unutunca polis devreye girerek sosyal mesafe ayarı yaptı. Hastanenin acil servisi önünde gençlerden örnek alınırken, gençlerin oluşturduğu kuyruk hastanenin öbür ucuna kadar ulaştı. Uzun süre sırada bekleyen askerler yeni tip korana virüsten dolayı test yaptırmadan askere alınmadıklarını belirterek, "Burada test yaptırmaya geldik. Artık test olmadan askere gidemiyoruz. Testin negatif olduğunu gösteren evrakı alıp askerlik şubesine verip ancak öyle askere gideceğiz. Eğer test pozitif çıkarsa askere almıyorlar. Uzun süredir burada test için kuyrukta bekliyoruz" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:24 Kaynak: İHA
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