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Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler

05.02.2022 17:37

Son dakika gelişmesine göre Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler İki tüfek ve tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da bir asker eğlencesinde tüfek ve tabancayla tehlikeye aldırmadan havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler

İki tüfek ve tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir asker eğlencesinde tüfek ve tabancayla tehlikeye aldırmadan havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir tüfeğin tutukluk yaptığı şahsın düzeltmeye çalıştı anlar da anbean kaydedildi.

Antalya'da da tüm uyarılara rağmen düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla havaya ateş açılmaya devam ediyor. Başta etkinlik alanındakiler olmak üzere çevredekilerin hayatını tehlikeye atan şahıslar müzik eşliğinde havaya tüfek ve tabanca ile ateş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin, iki tüfekle havaya ateş ettiği ve tutukluk yapan bir tüfeğindeki sorunun giderilmeye çalışıldığı anlar görüldü. Bir kişinin ise kalabalık arasından tabanca ile havaya ateş ettiği anlar kaydedildi.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerinin şahıslar hakkında işlem yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler

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Antalya, Düğün, Silah, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler - Son Dakika


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