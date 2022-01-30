Asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş etti - Son Dakika

ÜMRANİYE'de konvoy halinde asker eğlencesi yapan araçta bulunan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar konvoyda bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Ümraniye'de bir grup, caddede araçlarıyla konvoy halinde dolaşarak asker eğlencesi yaptı. Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.