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Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

05.11.2021 15:33
Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.

Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.

Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.

Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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