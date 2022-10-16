Son dakika haber... Asker konvoyu magandaları silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler - Son Dakika
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Son dakika haber... Asker konvoyu magandaları silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler

16.10.2022 09:14

Son dakika 3. sayfa haberi: Asker konvoyu magandaları silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler Bursa'da asker konvoyunda gençlerden biri seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabanca ve yarı otomatik silah ile havaya doğru defalarda ateş etti.

Asker konvoyu magandaları silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler

BURSA - Bursa'da asker konvoyunda gençlerden biri seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabanca ve yarı otomatik silah ile havaya doğru defalarda ateş etti. O anlar ise arkasında bulunan bir kişin cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir grup genç asker eğlencesi adı altında konvoy yaptı. Bir süre konvoy yapan gençlerden biri seyir halindeki otomobilden tabanca ve yarı otomatik silahları çıkararak havaya rastgele defalarca ateş etti. O anlar arkasında bulunan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Asker konvoyu magandaları silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler - Son Dakika

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