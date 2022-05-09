Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler

09.05.2022 10:33

Bir son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki aracın refüje çarparak takla atma anı konvoydakiler tarafından görüntülendi.

SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki aracın refüje çarparak takla atma anı konvoydakiler tarafından görüntülendi.

Kaza dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç bulvarında meydana geldi. Asker konvoyundaki araçlar tehlikeli şekilde ilerliyordu. Konvoydaki 34 EFG 689 plakalı önce sağında ilerleyen bir otomobile sürttü. Kontrolden çıkan otomobil ardından refüje çarparak takla attı. Bu sırada aracın arka camlarından sararak ilerleyen iki kişi ölümden döndü. Kaza anı konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada sürücü Yakup U. ve araçtaki Abdullah P. yaralandı.  Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü... O anlar kamerada Son dakika haber! Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü... O anlar kamerada Son dakika haberleri: Kasksız motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada Son dakika haberleri: Kasksız motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 Putin, Ukrayna işgalinin gerekçesini açıkladı: Nükleer silah planları vardı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement