Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak

Son dakika haberi: Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan taktik tekerlekli zırhlı araçlar için kapsamlı bir simülatör projesi hayata geçirildi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan taktik tekerlekli zırhlı araçlar için kapsamlı bir simülatör projesi hayata geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçları ile idari hizmet araçlarının sürücü eğitimlerinde etkinliği artırmak amacıyla Cobra I, Cobra II, Kirpi I, Kirpi II, Ejder Yalçın ve Vuran için kapalı kabin ve idari hizmet araçları (otobüs, kamyon, kurtarıcı ve devriye müdahale aracı) için de açık kabin sürücü simülatörleri geliştirilecek.

Bu proje için savunma alanındaki ihtiyaçlara yönelik yüksek teknolojili zırhlı araç simülatörü üreten Simsoft seçildi.

Proje kapsamında tedarik edilecek simülatörlerle sürücü eğitimlerini alacak personelin yeteneklerinin artırılması, eğitimlerinin maliyet etkin gerçekleştirilmesi ve pekiştirilmesi hedefleniyor.

Geliştirilecek sistemin en önemli özelliğini, araç sürücüsü, silah operatörü ve saha harekatını yöneten komuta kontrol personelinin farklı simülatörler üzerinden aynı senaryoda görevlerini icra etmelerine olanak sağlaması oluşturuyor. Araçtaki mürettebatı oluşturan tüm personel, gerçek sistemlerde olduğu gibi birbirleriyle iletişim halinde, komutan yönlendirmesine, sürücü ve silah operatörlerinin koordine olduğu ve gerçek hayat senaryolarına uygun eğitimler alabilecek.

Zor senaryolar teknolojiyle mümkün olacak

Simsoft Genel Müdürü Gökçe Yıldırım Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yılı aşkın süredir eğitim simülatörleri alanında çalıştıklarını ve geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

Savunma alanında kara ve deniz araçları, sivil alanlara çok çeşitli hizmet araçları ve iş makineleri için simülatörler geliştirdiklerini dile getiren Kalkan, bu simülatörlerle eğitimlerin standart hale getirildiğini, çok defa tekrarlanabildiğini, kalitenin artırıldığını, çeşitli durumların deneyimlenebildiğini ve bakım maliyetlerinin azaltılabildiğini belirtti. Kalkan, örneğin bir zırhlı aracın ya da otobüsün karlı veya buzlu bir havada kullanım eğitiminin sıklıkla yapılamayacağını, simülatörlerle ise bu ve benzeri çevresel şartlarda istenildiği kadar eğitim verilebildiğini dile getirdi.

Zırhlı araçlar için yürütecekleri projeye ilişkin bilgi veren Kalkan, şunları kaydetti:

"Önemli bir projeye imza attık. Türkiye için, savunma ve güvenlik sektörü için başarılı ve güzel bir adım olacağına inanıyoruz. Geçmişteki tecrübemiz ve başarımız bunun da başarıyla tamamlanacağını gösteriyor.

Çeşitli zırhlı araçların bütünleşik olarak eğitimlerinin alınabilmesini sağlayan kapsamlı bir eğitim simülatör sistemi geliştireceğiz. Sadece sürücü değil silah operatörü, araçtaki mürettebatın eğitimlerini sağlayan bütünleşik bir eğitim simülatörü olacak. Güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan bir eğitim simülatörü ve ana yüklenici olarak projede görev alıyoruz.

Bu projeyle güvenlik güçlerimizin envanterinde yer alan taktik tekerlekli zırhlı araçların eğitim simülatörlerini gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında taleplere uygun olarak taarruz, pusu, mayın/el yapımı patlayıcı, konvoy intikali, meskun mahal senaryolarının müşterek olarak alınması sağlanacak. Bu sayede gerçek hayatta oluşturulması zor senaryoları yazılımla ve simülatör ortamında oluşturarak eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayacağız."

Kalkan, sistemde ayrıca personelin farklı zamanlarda aldığı eğitim sonrasındaki gelişiminin izlenebileceği değerlendirme ve raporlama sistemlerinin de bulunacağını söyledi.

"Yurt dışı için referans proje olacak"

Simülatörlerin tüm alt bileşenlerinin Simsoft'un uzun yıllardır geliştirdiği altyapılarla oluşturulduğunu belirten Kalkan, ortaya koyacakları çözümle güvenlik güçlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti. Kalkan, şöyle dedi:

"Bu sadece Türkiye için değil, dünyada da bu tür sistemlerin kullanıcıları için güzel bir referans proje olacak. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı çok daha fazla artırmak istiyoruz. Bu alanda yurt içi ve dışındaki farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.

Yıllar önce platformların, sistemlerin kullanıcı ve bakım kitapları, resimli parça katalogları veriliyordu. Şimdi bu sistemler daha elektronik hale dönüştürüldü. Elektronik dokümanlar da bir yenilik ama eğitim simülatörleri platform üzerindeki eğitimlerden bir önceki ve gerçeğe en yakın eğitim türü diyebiliriz. Yüksek araç üzeri eğitim masraflarını azaltan, eğitim kalitesini artıran katkıları olduğu için bu simülatörler çok tercih ediliyor. Üretimi yapılan, ihraç edilen sistemlerin yanında da bir eğitim seti olarak sunulabiliyor."

Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak
Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak
Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak
Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak

Türk Savunma Sanayisi, Asayiş, Silah, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Askeri araçlardaki güvenlik, teknolojik eğitimle artırılacak - Son Dakika

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